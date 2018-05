Nach den beiden gewonnenen Relegations-Spielen feierten die Spieler des VfL Wolfsburg mit ihren Fans. Foto: Frank Molter/dpa (dpa)

Jedes Jahr am Ende der Saison treten etwa der Drittletzte der ersten Liga und der Drittbeste der zweiten Liga gegeneinander an.

Diesmal hatten es Erstligist VfL Wolfsburg und Holstein Kiel miteinander zu tun. Beide Spiele gewannen die Wolfsburger. „Wir sind erleichtert, dass es ein versöhnlicher Abschluss geworden ist“, sagte der Torschütze Robin Knoche am Montagabend nach dem 1:0.

In der Relegation hat sich nun schon zum sechsten Mal hintereinander der Verein aus der ersten Liga durchgesetzt. Auch in der vergangenen Saison war es der VfL Wolfsburg, der sich durchsetzte. Jetzt bleiben die Wolfsburger also in der Bundesliga und Kiel in Liga zwei.