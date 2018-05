Aus einem Vulkan steigt eine dunke Asche-Wolke auf. Foto: Caleb Jones (dpa)

Die Asche-Wolke stieg am Donnerstag aus dem Krater des Vulkans in Richtung Himmel. Experten haben geschätzt, dass die Wolke bis zu zehn Kilometer hoch ist. Also höher als der Mount Everest, der höchste Berg der Welt! In so einer Höhe fliegen oft Flugzeuge.

Der Vulkan mit dem Namen Kilauea macht den Insel-Bewohnern seit Wochen Sorgen. Er spuckt Asche - und auch Lava! Die Lava hat viele Häuser zerstört. Hunderte Menschen haben sich in Sicherheit gebracht. Und die Experten warnen: Der Vulkan könnte weiter für Gefahr sorgen.