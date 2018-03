Einmal lächeln bitte: Fototermin bei einer Herde Alpakas. Diese Tiere leben in Baden-Württemberg. Foto: Patrick Seeger/dpa (dpa)

Dort wurden sie gezüchtet, unter anderem, um Lasten zu tragen, aber auch wegen ihres Fleisches und ihrer Wolle. Aus der Wolle kann man zum Beispiel warme Pullover stricken.

Alpakas vertragen Kälte sehr gut. Denn ihr Fell ist lang und ihre Unterwolle sehr fein und dicht. Auch eine raue Witterung kann ihnen nichts anhaben. Die Alpakawolle schützt sie aber auch vor Hitze. So kommen die Tiere auch mit wärmeren Temperaturen klar.

Mittlerweile werden Alpakas an vielen Orten der Welt gehalten. So lebt beispielsweise auch eine kleine Herde in Engen am Bodensee. Das ist ein Ort in dem Bundesland Baden-Württemberg. Dort erzählt eine Besitzerin über ihre Tiere: „Sie sind scheu - aber wirklich auch sehr neugierig.“