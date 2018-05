Blüten schmücken den Weg der Gläubigen. Foto: Patrick Seeger/dpa (dpa)

Fronleichnam ist ein wichtiges Fest für Katholiken. Sie erinnern an dem Tag an die letzte Mahlzeit, die Jesus mit seinen Jüngern einnahm bevor er starb. Fronleichnam findet immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten statt. An diesem Donnerstag war es soweit. In einigen Bundesländern hatten die Kinder deshalb sogar schulfrei.