Dachse suchen meist nachts nach Futter. Dabei helfen eine gute Nase und gutes Gehör. Foto: Carsten Rehder/dpa (dpa)

Außerdem markieren Dachse ihre Umgebung mit eigenen Duftstoffen. So machen sie sich eine Art Karte mit der sie sich gut zurechtfinden. Weil kleine Dachse das lernen müssen, bleiben sie anfangs nahe bei der Mutter.

Die Dachse gehören zur Familie der Marder. Sie sind gut zu erkennen am weiß-schwarz gestreiften Kopf. Allerdings bekommt man die Tiere nur selten zu sehen, weil sie tagsüber in ihren großen Höhlen schlafen und erst in der Dämmerung herauskommen. Vor einigen Jahren machten sich Experten Sorgen, weil es immer weniger Dachse gab. Aber etwa im Bundesland Niedersachsen leben nun wieder mehr von ihnen.