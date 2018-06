Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Wusstest du, dass ...? - Das Wetter am Siebenschläfertag

Wusstest du, dass der Siebenschläfer nicht nur ein Nagetier ist, sondern früher auch ein wichtiges Datum für die Wetterbeobachtung? Der Tag ist immer am 27. Juni - dieses Jahr also am Mittwoch.