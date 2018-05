Diese Rakete brachte den Satelliten ins All. Foto: Cai Yang/XinHua/dpa (dpa)

Auf dieser Seite will China Ende des Jahres ein Lande-Gerät mit einem Roboter-Fahrzeug aussetzen. Für dieses Vorhaben schickte China am Montag mit einer Rakete einen Satelliten ins All.

Der Satellit soll hinter den Mond gebracht werden. Von dort soll er sowohl die Erde sehen können als auch die Seite des Mondes, die man von der Erde aus nicht sieht.

Später soll der Satellit dafür sorgen, dass man von der Erde mit dem Lande-Gerät und dem Roboter-Fahrzeug in Verbindung treten kann. Wenn das alles klappt, wäre China das erste Land, das auf der Mond-Rückseite landet.