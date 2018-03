Mit einem Ticket kann man durch viele Länder in Europa mit dem Zug reisen. Foto: Eurail Group G.I.E./dpa (dpa)

Man bezahlt einmal und fährt dann einfach mit dem Zug los: Zum Beispiel von Deutschland nach Frankreich ans Meer oder in die Hauptstadt von Schweden oder die Berge in Tschechien. Es gibt Tickets für ein paar Tage oder sogar einen ganzen Monat.

Politiker in Europa finden den Interrail-Pass richtig gut. Deshalb wollen sie nun bald Tausenden jungen Leuten, die 18 werden, eines davon schenken. Das kündigten sie am Freitag in der Stadt Brüssel im Land Belgien an. Die Idee dahinter: Die Menschen sollen so Europa mit seinen verschiedenen Lebensweisen besser kennenlernen.