Die beiden Trauerschwäne verstehen sich gut. Foto: Bayerische Schlösserverwaltung/dpa (dpa)

Stirbt allerdings eines der Tiere, findet das andere oft keinen Partner mehr. So war es auch für einen Trauerschwan, der in einem Schlosspark im Bundesland Bayern lebt. Vermutlich hatte ein Fuchs eines der Tiere getötet. Trauerschwäne erkennt man an ihrem schwarzen Gefieder.

Die Leute vom Schloss hatten eine Idee. Sie fragten herum, ob wohl jemand einen schwarzen Schwan abzugeben hat. Tatsächlich meldete sich ein Züchter. Das neue Schwanenpaar ist jetzt zusammen im Schlosspark unterwegs.