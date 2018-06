Diese Maispflanzen haben zu wenig Wasser. Die Blätter färben sich gelb. Foto: Patrick Pleul/ZB/dpa (dpa)

Hat eine Pflanze nicht genug Wasser, schließt sie die Öffnungen. Dann heizt sie sich auf. Dadurch wird sie krank. Irgendwann wird sie braun. „Dann ist es meist zu spät, um sie noch wiederzubeleben“, sagt ein Forscher der Weltraumorganisation Nasa.

Die Nasa interessiert sich für die schwitzenden Pflanzen. Sie will vom All aus ihre Temperatur messen. So wollen die Forscher herausfinden, wie genau die Wärme mit der Gesundheit der Pflanzen zusammenhängt. Dann kann man den trockenen Pflanzen schneller helfen.

Dafür schießt die Nasa am Freitag ein Messgerät mit einer Rakete ins All. Dieses Gerät wird außen an der Raumstation ISS befestigt. So kann es um die Erde kreisen und Temperatur-Bilder aufnehmen.