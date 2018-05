Viele Pilze mögen es kühl, feucht und dunkel. Ein Gewölbe ist also super! Foto: Violetta Kuhn/dpa (dpa)

So werden etwa in der Stadt Straßburg im Land Frankreich Pilze in einer alten militärischen Anlage gezüchtet. Shitake- und Austern-Pilze wachsen dort auf Blöcken aus Stroh, die mit Plastik umhüllt sind. Die Pilze sprießen aus Löchern in der Folie.

Für die Pilze ist es gut, dass nur wenig Licht in die alten Tunnelgänge fällt. Auch ist es dort schön feucht. Weil die Wände aus sehr dicken Steinblöcken bestehen, bleibt es auch im Sommer kühl. Das mögen sie!

Einige Leute nutzen zur Pilzzucht auch dunkle Orte wie zum Beispiel Bunker, die heute niemand mehr braucht. Selbst in einem alten unterirdischen Parkhaus lassen Leute Pilze wachsen.