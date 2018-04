Mit einer langen Stange stößt der Stocherer seinen Kahn ab. Foto: Sebastian Gollnow/dpa (dpa)

Dort sind jetzt im Frühling wieder viele der Boote unterwegs. Eigentlich sind es ganz einfache Holzkähne mit flachem Boden. Damit sie vorankommen, muss der Stocherer hart arbeiten: So heißt der Mensch, der am Kahn-Ende steht. Er hält eine lange Holzstange mit einer Metallspitze. Damit stochert er im Wasser und schiebt so das Boot vorwärts.