Überraschungseier kannst du in Deutschland in vielen Läden kaufen, aber in den USA sind sie verboten. Foto: Monika Skolimowska/dpa (dpa)

Schuld daran ist die Plastikfigur, die in jedem Schoko-Ei steckt. Weil sich Kinder daran verschlucken könnten, verbietet ein Gesetz in den USA solche Süßigkeiten.

Die Behörden dort verstehen dabei auch keinen Spaß. Wer etwa am Flughafen mit Überraschungs-Eiern im Gepäck erwischt wird, muss sie abgeben. Es kann sogar eine Geldstrafe geben.

Einige Leute in den USA sammelten zwar Unterschriften, damit das Gesetz geändert wird. Sie meinten: Ein Hinweis auf der Verpackung würde ausreichen, damit Kinder geschützt sind. So ist das zum Beispiel in Deutschland: „Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet“, heißt es auf dem Ü-Ei. Aber die Leute in den USA hatten damit keinen Erfolg.