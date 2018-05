Vor dem Zahnarzt-Besuch haben viele Menschen Angst. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild (dpa)

Auf diese Weise will er dafür sorgen, dass sie nicht so nervös sind. Auf Facebook gibt es viele Videos zu sehen, in denen man dem Zahnarzt beim Zaubern zuschauen kann.

Zum Beispiel lässt er vor den Augen eines Jungen leuchtende Kugeln erscheinen und verschwinden. Für ein anderes Kind blättert er durch ein Buch. Dabei sind die Seiten erst leer. Beim zweiten Durchblättern sieht man schwarz-weiße Bilder. Und beim dritten Durchblättern sind diese plötzlich farbig. Danach schüttelt der Zahnarzt das Buch - und die Seiten sind wieder weiß.

Wie der Mann das macht? Man weiß es nicht. Aber eines kann man in den Videos sehen: Die Kinder haben Spaß - und scheinen vor den Zahn-Behandlungen keine Angst zu haben.

Um dich auf Facebook anzumelden, musst du mindestens 13 Jahre alt sein. Am besten schaust du dir die Seite mal zusammen mit deinen Eltern an.