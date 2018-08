Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Zehn Disziplinen, ein Sieger

Die einen sprinten allen davon. Die anderen springen mehrere Meter weit in den Sand. Arthur Abele ist gleich in mehreren Disziplinen spitze. Am Mittwoch landete er bei den Europameisterschaften im Zehnkampf auf Platz eins.