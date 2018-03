Einen Zeppelin sieht man heutzutage eher selten am Himmel. Foto: Felix Kästle/dpa (dpa)

Ein Zeppelin wird auch Luftschiff genannt. Im Gegensatz zum Heißluft-Ballon bewegt sich das Luftschiff mit Propellern vorwärts. Fliegen kann der Zeppelin, weil in seiner Hülle ein Gas steckt. Das ist leichter als Luft und lässt den Zeppelin deshalb aufsteigen.

Am Bodensee startete am Freitag ein Luftschiff. Der riesige See grenzt an die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz. Dort können die Leute einen Ausflug in einem modernen Luftschiff unternehmen.