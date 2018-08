Sicher schwimmen zu können ist wichtig. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa (dpa)

Sicher schwimmen zu können ist wichtig. Denn sonst kann der Ausflug zum See oder ins Freibad schnell gefährlich werden. Doch manche Menschen in Deutschland machen sich Sorgen, dass Kinder zu wenig Schwimm-Unterricht in der Schule bekommen.

Mindestens jedes vierte Kind hat keinen solchen Unterricht, sagt ein Experte. Er fordert deshalb, dass Schwimmen in der Grundschule Pflicht wird.