Zur Europäischen Union gehören 28 Länder in Europa. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

Darin haben sich 28 Länder zusammengeschlossen. Kurz kann man auch EU sagen. Sie hat etwa dafür gesorgt, dass EU-Bürger zwischen den Ländern leichter reisen können und dass es viele gemeinsame Regeln gibt.

Jetzt sind wieder viele Menschen in Europa gefragt worden, was sie von der EU halten. Dabei sagten die meisten: Sie finden, dass diese Gemeinschaft gut für ihr Land ist. In Deutschland waren die Leute sogar noch etwas zufriedener damit als die Menschen in den anderen Ländern.

Das war nicht immer so. Auch in den vergangenen Jahren hatten Leute schon mal ihre Meinung zur EU gesagt. Dabei meinten viel weniger, dass die sie in der Gemeinschaft mehr Vorteile für ihr Land sehen.