Zuschauen bei den Profis

So eine Chance bekommt man nicht so oft. Mehrere Hundert Kinder besuchten am Freitag das Training der deutschen Nationalmannschaft. Das Team bereitet sich gerade in Südtirol auf die Weltmeisterschaft in Russland vor. Südtirol ist eine Region im Norden Italiens.