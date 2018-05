Im Schnabel bringen die Storcheneltern ihren Jungen Wasser ins Nest. Foto: Lino Mirgeler/dpa (dpa)

Aber auch das Gegenteil ist nicht so toll. In einigen Teilen von Deutschland war es zuletzt extrem warm. Den ganzen Tag in der Hitze zu hocken, ist für die jungen Vögel auch anstrengend.

Die Storchen-Eltern helfen ihnen dann, indem sie ihnen mit ihren Körpern Schatten geben. „Auch versorgen sie ihre Jungen mit Wasser“, erklärt eine Expertin. Die erwachsenen Vögel füllen ihre Schnäbel mit Wasser und verabreichen das den Jungvögeln im Nest.

Die Aufzucht der Storchen-Küken dauert etwa zwei Monate. Dann verlassen sie das Nest. Das geschieht dann im Hochsommer.