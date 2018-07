Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Zwei karierte Maskottchen

Karierte Kostüme und Kulleraugen: So sehen die Maskottchen für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Japan aus. Sie machen gerade Werbung für die Spiele, die in zwei Jahren in der Hauptstadt Tokio stattfinden.