Hängende Köpfe bei den Spielern: Der 1. FC Köln steigt in die zweite Liga ab. Foto: Felix Kästle/dpa (dpa)

Der erste Absteiger steht seit Samstag fest: Es ist der 1. FC Köln. Er muss in der nächsten Saison in der 2. Bundesliga antreten. Der Sportchef sagte nach der Entscheidung: „Es ist ein harter Weg. Aber unser Ziel ist eindeutig: Aufstieg 2019!“

Klar ist auch schon, wer den 1. FC Köln ersetzt. Es ist ausgerechnet der Verein Fortuna Düsseldorf. Er steigt aus der 2. Bundesliga auf. Die beiden Clubs sind praktisch Nachbarn. Denn die Städte Köln und Düsseldorf liegen nicht weit voneinander entfernt am Fluss Rhein. Die beiden Städte sind Konkurrenten und machen dauernd gegenseitig Witze übereinander.

So ist es vielleicht ganz gut, dass die beiden Clubs in der nächsten Saison nicht in der Bundesliga gegeneinander spielen müssen.