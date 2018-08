Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.



Zwölfjähriger geht zur Universität

Für Carlos Antonio Santamaría ist ein Traum in Erfüllung gegangen: Der zwölf Jahre alte Junge aus dem Land Mexiko beginnt bald ein Studium an einer Universität. Normalerweise sind Studenten einige Jahre älter. Doch Carlos kann supergut lernen. Er hat sogar schon in den letzten Jahren Kurse an der Universität mitgemacht. Jetzt will er Physik studieren.