Natascha Kohnen (Rehle/Reuters)

Sie hatten geahnt, dass es schlimm kommen könnte, aber gleich so schlimm? Die Bayern-SPD hat ihr Ergebnis bei der Landtagswahl im Vergleich zu 2013 halbiert. Sie rutscht ab von Platz zwei auf Platz fünf – hinter CSU, Grüne, Freie Wähler und AfD. Es ist ihr historisch schlechtestes Ergebnis und auch das schlechteste Ergebnis, das die Sozialdemokraten jemals in einem westdeutschen Flächenland eingefahren haben. Es ist eine vollkommene Katastrophe.

Die Frage nach dem „Warum“ wird die Sozialdemokraten noch lange beschäftigen. Die übliche Ausrede „Die SPD hat es in Bayern halt schwer“ reicht für ein Desaster dieses Ausmaßes nicht aus. Spitzenkandidatin Natascha Kohnen zeigte sich erschüttert. Sie habe im Wahlkampf gespürt, dass viele Menschen den Sozialdemokraten mit „unglaublicher Skepsis“ begegneten. „Das wird ein langer, harter Weg, uns da wieder herauszuarbeiten.“

Bei ihrer Suche nach Antworten zeigt die Landespartei nach Berlin. Dort räumt SPD-Chefin Andrea Nahles den Gegenwind aus der Hauptstadt freimütig ein. „Sicherlich ist einer der Gründe für das schlechte Abschneiden die schlechte Performance der Großen Koalition in Berlin“, sagt die SPD-Vorsitzende. Und schickt den obligatorischen Dank an Natascha Kohnen, die „bis zuletzt gekämpft“ habe, hinterher.

Das Verhältnis der beiden SPD-Frauen zueinander wäre mit „durchwachsen“ zurückhaltend beschrieben. Kohnen hatte früh geahnt, dass ihr eine Große Koalition im Bund die Landtagswahl in München verhageln könnte. Lange hatte sich die stellvertretende Bundesvorsitzende deshalb gegen das ungeliebte Bündnis mit der Union gestemmt. Doch am Ende war Kohnen zu schwach, um sich gegen Andrea Nahles und Olaf Scholz durchzusetzen. Und nicht mutig genug, um die Schwäche in eine Stärke zu verwandeln und sich gegen die Bundesspitze zu profilieren. Erst als Nahles der Beförderung von Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen zustimmte, platze Kohnen der Kragen. Doch es war zu spät, um sich vom Bundestrend noch abzusetzen.

Ein zweiter Grund für die SPD-Niederlage mag darin liegen, dass monatelang vor allem über die Flüchtlingspolitik diskutiert wurde. Anders als Grüne oder AfD sind die Genossen in der Flüchtlingsfrage gespalten. Entsprechend wenig gibt es bei dem Thema für sie zu gewinnen.

Ob der Verweis auf Flüchtlingspolitik und Bundestrend ausreichen wird, um das politische Überleben Kohnens zu retten, werden die nächsten Tage zeigen. Schon am Wahlabend fordern die ersten Sozialdemokraten Konsequenzen. „Heute kann es keine andere Reaktion geben, als alles – Personal, Programm und Kampagne – komplett infrage zu stellen und endlich wirklich Konsequenzen zu ziehen“, fordert der SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post im Gespräch mit dem WESER-KURIER. „Ich sehe keine Alternative zu einem sehr schnellen Vorziehen des ordentlichen Landesparteitages mit Neuwahlen.“ Post lässt keinen Zweifel daran, dass seine Kritik auch Kohnen persönlich gilt: „Ich hoffe, dass diejenigen, die Anstand und Haltung plakatieren, dies dann auch tatsächlich haben und zeigen“, sagt er mit Blick auf die Motive aus Kohnens Wahlkampagne.

Landtagskandidat Peter Falk fordert den Rücktritt des gesamten Landesvorstandes. „Die Bayern-SPD muss sich bei einem Parteitag personell und inhaltlich neu aufstellen“, sagt Falk. „Ich gehe ganz selbstverständlich davon aus, dass der Landesvorstand den Weg dafür freimacht.“ Selbst Münchens früherer Oberbürgermeister Christian Ude mag die bayerische SPD-Chefin nicht mehr in Schutz nehmen. „Im freien Fall“ befinde sich die SPD jetzt offensichtlich, sagt Ude. „Hier sind grundlegende Konsequenzen erforderlich.“

Kohnen, die 2017 hoffnungsvoll gestartet war, beim Kampf um den Parteivorsitz fünf Männer besiegt hat, gerne lacht und eine Sprache pflegt, die im Hörsaal und auf dem Wochenmarkt gut ankommt, nimmt am Wahlabend das Wort Rücktritt nicht in den Mund. Man werde „über alles“ reden, sagt sie nur. Ihren Kritikern wird das kaum reichen.