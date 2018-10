Ministerpäsident Markus Söder und seine CSU haben die absolute Mehrheit in Bayern verloren. Die Partei von Ministerpräsident Markus Söder bleibt trotz großer Verluste stärkste Kraft, auch die SPD muss schwere Einbußen hinnehmen. Die Grünen kommen mit einem historisch starken Ergebnis auf Platz zwei, die AfD schafft klar den Sprung in den Landtag. In unserem Liveblog informieren wir Sie über die Entwicklungen zur Landtagswahl.

Alle Informationen rund um die Wahl finden Sie auch auf unserer Sonderseite.