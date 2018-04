Sottrum soll am 4. Mai wieder zum Anziehungspunkt für etliche Sportler werden. Denn an diesem Tag steht der Abendlauf im Wieste-Ort an. (Björn Hake)

Die Läuferszene dürfte sich den 4. Mai bereits ganz dick im Kalender angestrichen haben: Denn an diesem Tag steht die 24. Auflage des Sottrumer Abendlaufs an. Den Angang machen um 18.30 Uhr die Bambinis, im Anschluss daran (18.40 Uhr) wird der Lauf über 2,5 Kilometer gestartet, um 19.05 Uhr der Volksbanklauf über die doppelte Distanz. Zum Abschluss steht dann noch der Hauptlauf über die zehn Kilometer an. Der Startschuss soll um 19.50 Uhr ertönen.

"In diesem Jahr findet der Lauf recht früh statt, was den Feiertagen geschuldet ist, die dann doch den ein oder anderen dazu verleiten, einen Kurzurlaub zu machen, was wiederum zu einer geringeren Teilnehmerzahl führen könnte", sagte Alexander Hammesfahr aus dem Organisationsteam. "Derzeit haben wir 53 Anmeldungen vorliegen, im letzten Jahr lagen wir zu dieser Zeit bei 55. Also sind wir derzeit praktisch im Soll." Unter den bisher Angemeldeten befindet sich laut Hammesfahr auch der Triathlet Niels Halatsch, der in diesem Jahr am Iron Man auf Hawaii teilnimmt. An der Wieste will er die Fünf- und Zehn-Kilometer-Strecke angehen. "Auch Torsten Naue, der den Lauf in früheren Jahren des Öfteren gewonnen hat und Sottrum seit Jahren die Treue hält, hat sich wieder angemeldet", erzählte Alexander Hammesfahr.

Anmeldung bis 29. April möglich

Beim TV Sottrum, der den Lauf in dem Wieste-Ort erneut organisiert, hoffen sie nun, dass auch in diesem Jahr die Anmeldezahl von 1000 Sportlern erreicht wird. "Im letzten Jahr hatten wir 1234 Anmeldungen, davon gingen 1039 Läufer an den Start", sagte Alexander Hammesfahr. "Das zeigt den Volkslaufcharakter. Die Strecke ist amtlich vermessen, daher sind die Zeiten bestenlistenreif. Aber auch von den Kindergärten über die Schulen sowie Vereine und Firmen, den Rotenburger Werken und Triathleten sowie anderen Spitzenläufern aus der Umgebung, nehmen alle gerne an diesem Lauf teil."

Anmeldungen werden bis einschließlich 29. April entgegengenommen. Nachmeldungen seien in diesem Jahr nicht möglich. Weitere Informationen zum Lauf und dem Anmeldeverfahren gibt es im Internet unter der Adresse www.tv-sottrum.de/leichtathletik/abendlauf.