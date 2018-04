Im Frühling ziehen sich besonders viele Menschen die Laufschuhe an – aber auch im Winter drehen zahlreiche Jogger und Nordic Walker im Bürgerpark ihre Runden. (Frank Thomas Koch)

Zum Start der neuen Laufsaison bietet der Marathon-Club Bremen in Kooperation mit der AOK Bremen und der Leichtathletikgemeinschaft Bremen-Nord ab 12. April das Einsteigerprogramm „Keep on Running“ an. Das Ziel des Kurses für Laufanfänger: Innerhalb von zwölf Wochen sollen sie 30 Minuten im Stück durchhalten können. Die Laufkurse starten jeweils donnerstags um 18 Uhr am Lauf- und Rückenzentrum „Sport Ziel“ an der Parkallee 301. Bei regelmäßiger Teilnahme wird die Kursgebühr (AOK-Mitglieder 25 Euro, alle anderen 75 Euro) erstattet.

Im April starten auch die ersten Laufveranstaltungen. Den Anfang macht der TS Woltmershausen am 22. April mit „Pusdorf läuft“. Start und Ziel ist die Bezirkssportanlage Hanseaten-Kampfbahn, Rablinghauser Groden/Ecke Bakeweg in Bremen, ab 9 Uhr. Eine Vereinszugehörigkeit ist nicht nötig. Neben dem Kinderlauf (800 Meter) gibt es auch den Fünf-Kilometer-Lauf, den Schülerlauf (2,5 Kilometer) und den Zehn-Kilometer-AOK-Lauf.

Mitmachen können alle

„Laufen statt grölen“ heißt es am Himmelfahrtstag (10. Mai), wenn die 16. Auflage des AOK-Staffellaufs über vier mal 4,5 Kilometer rund um das Faulenquartier auf dem Programm steht. Laut AOK hat sich das sportliche Alternativprogramm zu sonstigen Vatertagsbeschäftigungen inzwischen fest etabliert. Mitmachen können alle: Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Schon mal vormerken können sich die Laufbegeisterten den 14. swb-Marathon am 7. Oktoberr dieses Jahres. Veranstalter ist der Marathon-Club Bremen, als Schirmherr agiert der frühere Senator und Werder-Manager Willi Lemke. Zum Programm gehören auch der AOK-Halbmarathon, der Zehn-Kilometer-Hirsch-Lauf und der AOK-Kinderlauf.