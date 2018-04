Geoffrey Kamworor hat die Halbmarathon-Weltmeisterschaft erneut gewonnen. (dpa)

Nach 2014 und 2016 holte sich der 25-Jährige am Samstag den Titel zum dritten Mal in Serie.

Kamworor gewann das Rennen in 60:02 Minuten vor Abraham Naibei Cheroben aus Bahrain (60:22) und Aron Kifle aus Eritrea (60:31). An die Jahresweltbestzeit (58:42) kamen die Top-Läufer bei Wind und Regen nicht heran.

Bei den Frauen mussten sich die Favoritinnen aus Kenia, die sonst oft zu dritt auf dem Podium standen, diesmal geschlagen geben. WM-Gold holte sich überraschend die Äthiopierin Netsanet Gudeta Kebede in 66:11 Minuten - diese Zeit führt der Internationale Leichtathletik- Verband IAAF als Weltrekord für ein reines Frauenrennen, das in Valencia 25 Minuten vor den Männern gestartet wurde. Kebede blieb mit ihrer Siegerzeit 14 Sekunden unter dem schon elf Jahre alten Weltrekord der in Kenia geborenen Niederländerin Lornah Kiplagat (66:25).

Einzige Deutsche landet auf 75. Rang

Hinter Kebede wurde Kenias Weltrekordlerin (für offenen Rennen) Joyciline Jepkosgei schon mit deutlichem Rückstand in 66:54 Minuten Zweite vor ihrer Teamkollegin Pauline Kamulu (66:56).

Anja Scherl, die einzige deutsche Läuferin bei dieser WM, landete auf dem 75. Rang. Die 31-Jährige aus Regensburg kam zehn Minuten nach der Siegerin ins Ziel. In 76:13 Minuten verfehlte die Marathon- Spezialistin ihre Bestzeit auf der halben Distanz damit um gut fünf Minuten. (dpa)