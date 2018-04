Startet in Springe: Thorsten Glatthor vom TSV Schwarme. (Christiane Golenia)

Landkreis Diepholz. Wenn am heutigen Sonnabend in Springe der Startschuss zu den Landesmeisterschaften im Marathon fällt, werden auch vier Läufer aus dem Landkreis Diepholz um Meisterehren kämpfen. Von den Vorleistungen her gehört Oliver Sebrantke sicherlich zu den Favoriten in der Altersklasse M40. In dieser Rolle sieht sich der Stuhrer selbst allerdings derzeit nicht unbedingt.

„Nachdem ich mir beim letzten Rennen der Bremer Winterlaufserie eine Zerrung zugezogen hatte, konnte ich kein Lauftraining mehr bestreiten“, erklärte Sebrantke seine gedämpften Erwartungen auf ein erfolgreiches Rennen. Dennoch will der dann 42-Jährige einen Start versuchen. Um einen Medaillenrang in der M40 kämpft auch Thorsten Glatthor vom TSV Schwarme. Der Ausdauersportler aus Martfeld verfügt ebenfalls über ein breites Leistungsspektrum. 2016 stellte er mit 2:59:23 Stunden seine Marathonbestzeit auf. 2017 absolvierte er als Neuling den Ironman Hamburg in 11:32 Stunden. Jüngstes Laufabenteuer war für Glatthor die Brocken-Challenge. Den 80 Kilometer-Ultralauf über insgesamt 2000 Höhenmeter absolvierte er bei Kälte und Schnee in rund neun Stunden. Danach sollte ein schlichter Marathon eigentlich nicht allzu schwer fallen. Glatthor sieht dennoch durchaus eine Herausforderung: „Die 10,5 Kilometer beim Abschlussrennen der Bremer Winterlaufserie waren mit 39:59 Minuten zwar flott. Grundsätzlich fehlt mir in der Vorbereitung zum Marathon jedoch das Tempotraining. Wenn ich unter 3:15 Stunden bliebe, bin ich schon zufrieden.“

Der TuS Wagenfeld ist in Springe durch Ralf Uffenbrink und Wilfried Bobrink vertreten. Wilfried Bobrink stellte 2016 einen neuen M55-Kreisrekord über zehn Kilometer auf und lief im Vorjahr ebenfalls noch im Trikot des SV Barver den Hamburg-Marathon in 3:15 Stunden. Teamkollege und Ultraläufer Ralf Uffenbrink (M50) trug sich wiederholt beim Drebber-Marathon in die Siegerliste ein.