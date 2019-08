Archivbild vom 37. Straßenlauf 2018. (FR)

Der LAV Bokel veranstaltet an diesem Sonnabend seinen 38. Straßenlauf. Los geht es an der Sporthalle der Grundschule in Bokel um 14 Uhr mit dem 950-Meter-Bambini- und Schülerlauf für die Läufer der Geburtsjahrgänge 2004 und jünger. Um 14.30 Uhr kommen sowohl die Läufer als auch die Walker und Nordic Walker über fünf Kilometer zum Zuge. Teilnahmeberechtigt sind hierfür Aktive der Altersklasse U12 und älter.

Der Altersklasse U16 und älter gehören die Starter beim Zehn-Kilometer-Lauf um 15.45 Uhr an. „Einen Halbmarathon wird es hingegen wie bereits im vergangenen Jahr nicht mehr geben“, informiert Bokels Pressewartin Gitta Bunjes. Jeder Teilnehmer, der das Ziel erreicht, erhält eine Urkunde mit Zeit- und Platzangabe. Die Ersten in den Kinder- und Jugendklassen der Hauptläufe nehmen zudem einen Ehrenpreis in Empfang. Die Läufer der ersten fünf Positionen in der Gesamtwertung der amtlich vermessenen und somit bestenlistentauglichen Hauptläufe dürfen sich ebenfalls auf einen Ehrenpreis freuen. Die jeweils Jahrgangsbesten des 950-Meter-Nachwuchslaufes bekommen einen Pokal. Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor dem jeweiligen Wettkampfbeginn gegen eine Zusatzgebühr von zwei Euro möglich.

Bereits zum dritten Mal bieten die Bokeler auch einen Staffellauf über drei Mal 3,33 Kilometer an. Der Staffellauf wird mit jeweils drei Aktiven der Altersklasse U10 und älter parallel zum „normalen“ Zehn-Kilometer-Lauf ausgetragen. „Außerdem gibt es wieder einen Stempel für den Laufsammler“, teilt Bunjes mit. Unter anderem dürften auch die Spitzenläufer der LG Bremen-Nord wie Frank Themsen und Torsten Naue wieder mit von der Partie sein. Die Bokeler erwarten ungefähr 200 Teilnehmer. Über die zehn Kilometer hatte im vergangenen Jahr der Eritreer Brhane Tsegay von der SG akquinet Lemwerder in starken 33:51 Minuten klar das Feld beherrscht. Zu den Favoriten im Fünf-Kilometer-Lauf zählt auch David Rosenbrock von der SG Beverstedt.