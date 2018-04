Start zum Hauptlauf: Die Aktiven begeben sich auf Strecke über die Zehn-Kilometer-Distanz. (frei)

Selbst der Regen hat 55 Starter nicht davon abgehalten, noch für den 4. Sommerzeitlauf des Lauftreffs vom TSV Gnarrenburg am Renntag selbst nachzumelden. Mit insgesamt knapp 200 Meldungen erreichten die Gnarrenburger in etwa wieder die Teilnehmerzahl aus dem Vorjahr. Wenn die Veranstaltung zwei Stunden später begonnen hätte, wären alle trocken geblieben.

„Wir sind aber trotz des Regens mit unserem Lauf zufrieden. Wir haben auch keine Beschwerden seitens der Teilnehmer erhalten“, teilte Lauf-Organisator Ralf Rimkus mit. Der Soldat begrüßte auch wieder den Kommandeur der Bundeswehr-Sportschule in Warendorf, Michael Maul. Der Oberst musste sich als Starter des TV Scheeßel in einer Zeit von 43:34,14 Minuten in seiner Altersklasse M50 nur Rainer Schröder vom SV Hepstedt/Breddorf um etwas mehr als zwei Minuten über die zehn Kilometer geschlagen geben. In der Gesamtwertung aller Männer hatte Christoph Freudenfeld über diese Strecke freie Bahn. In guten 35:09,26 Minuten wurde der Orientierungsläufer des TSV Worpswede seiner Favoritenrolle vollauf gerecht. Er verwies Axel Mehrtens vom SV Hepstedt/Breddorf gleich um fast fünf Minuten auf Position zwei.

Über den dritten Gesamtplatz über die zehn Kilometer freute sich Andreas Wöhltjen vom Lauftreff Ottersberg. Das Ex-Mitglied des Gnarrenburger Lauftreffs absolvierte die Strecke in ordentlichen 40:28,73 Minuten. Dabei steckten ihm noch die deutschen Marathon-Meisterschaften aus der Vorwoche in den Knochen. Hier hatte er aufgrund der hohen Temperaturen in 3:01 Stunden nur knapp sein Ziel, die magische Drei-Stunden-Grenze zu knacken, verfehlt.

In Gnarrenburg gab es im Zehn-Kilometer-Lauf auch bei den älteren Semestern tolle Leistungen zu bestaunen. So musste sich selbst der sieggewohnte Nordbremer Adolf Weigelt in seiner Altersklasse M70+ mit dem vierten Rang begnügen. Der noch in diesem Monat 79 Jahre alt werdende Weigelt bekam es aufgrund der Zehner-Alterswertung aber auch mit teilweise bis zu zehn Jahre jüngeren Konkurrenten zu tun. Der Altersklassensieger Hans-Georg Deharde vom TSV Karlshöfen ist zum Beispiel gerade einmal 70 Jahre alt. Dennoch waren dessen 50:26,76 Minuten schon beeindruckend. Auch bei den Frauen W60 war das Leistungsniveau sehr hoch. Angelika Langkusch überquerte die Ziellinie an der Gnarrenburger Oste-Hamme-Schule bereits nach 51:55,06 Minuten und schrammte als Siegerin ihrer Altersklasse auch nur knapp am Siegertreppchen aller Läuferinnen vorbei.

Tempo-Reiterin ist am schnellsten

Bei den Damen überzeugte die Reiterin Lena Gerken vom RC Tempo Ritterhude. In 49:46,82 Minuten musste diese nur der haushohen Favoritin Sandra Sahlmann vom TSV Neuenwalde den Vorrang lassen. Sahlmann stellte mit einem Vorsprung von annähernd zehn Minuten auf die Zweite ihre Dominanz unter Beweis. Über die fünf Kilometer war David Rosenbrock von der SG Beverstedt als heißer Siegkandidat gehandelt worden. In einer Zeit von 17:55,82 Minuten musste er aber dem vereinslosen Gebrehiwet Kidane um nahezu 30 Sekunden den Vortritt lassen. „Das war eine kleine Überraschung. Kidane hatten wir nicht auf dem Zettel“, ließ Ralf Rimkus wissen. Selbst Marius van Wijlick vom SV Hepstedt/Breddorf unterbot als Dritter in 17:58,25 Minuten noch die 18-Minuten-Marke. Dieser musste sich im Zielsprint nur knapp David Rosenbrock beugen.

Van Wijlick war einer der zahlreichen und auch erfolgreichen Läufer des SV Hepstedt/Breddorf. Ralf Rimkus freute sich zudem über den großen Zuspruch der Aktiven aus Scheeßel: „Dafür hat sich aber der LAV Zeven rar gemacht.“ Bastian Schell vom TSV Gnarrenburg wiederholte seinen Vorjahressieg im Krümellauf über 1100 Meter. Bei der Siegerehrung blieben alle Läufer trocken. Schließlich fand diese in der Aula statt.