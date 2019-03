Der 49. Straßenlauf des VfL Oldenburg fand am vergangenen Sonntag statt. (Symbolbild) (Boris Roessler/dpa)

Beim 49. Straßenlauf des VfL Oldenburg stand für die Aktiven der SG akquinet Lemwerder vor allem der Breitensportgedanke im Blickpunkt. Im Rahmen des Zehn-Kilometer-Laufes wurden dabei die Meisterschaften des Bezirks Oldenburg für die im Niedersächsischen Leichtathletik-Verband (NLV) gemeldeten Vereine ausgetragen. Start und Ziel befand sich im Marschweg-Stadion in Oldenburg.

„Die Strecke über die zehn Kilometer war mit dem Jones-Counter vermessen“, berichtete Lemwerders Coach Karl Spieler anschließend. Sein Schützling Yonas Abadi habe nach einer Erkrankung einen Trainingsrückstand von drei Wochen gehabt. Wohl auch deshalb musste Yonas Abadi die drei Erstplatzierten auf den letzten 600 Metern ziehen lassen. In einer Zeit von 34:56 Minuten sicherte sich der Eritreer den dritten Rang in der Männer-Hauptklasse.

Silvia Muchow kommt in Tritt

„Unsere Silvia Muchow kommt langsam wieder in Tritt und verfehlte nur ganz knapp die 45er Minuten-Marke“, teilte Spieler mit. In 46:12 Minuten ergatterte sie aber immerhin die zweite Position in der Klasse der Frauen W50. Lemwerders Uwe Hinz verbuchte mit seiner Zeit von 56:34 Minuten den 36. Platz bei den Männern M55. Dessen Klubkollegin Sarah Bruns verbesserte ihre Zeit gegenüber dem vergangenen Jahr gleich um fünf Minuten und belegte den zehnten Rang bei den Frauen W35 (1:00:21). Gunda Hinz erreichte bei der Frauen-W60-Konkurrenz die fünfte Position (1:10:51).

Der vereinslose Nordbremer Adolf Weigelt fand sich bei den Männern M80 in einer Zeit von 1:08:38 Stunden auf dem zweiten Rang wieder. Hans-Jürgen Büse (HSG Schwanewede/Neuenkirchen) traf auf ein besonders starkes Teilnehmerfeld bei den Männern M65. Der 65-Jährige musste sich hier mit dem zehnten Platz zufriedengeben, wenngleich er in 1:06:59 Stunden fast fünf Minuten schneller als noch vor zwei Jahren an gleicher Stelle unterwegs war.

Der Sieger bei der Männer-M65-Konkurrenz benötigte gerade einmal 45:40 Minuten. „Solche Zeiten bin ich vor 30 Jahren gelaufen“, berichtete Büse – mehr als 400 Läufer waren für die zehn Kilometer gemeldet.