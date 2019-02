Seit vielen Jahren zieht es Laufbegeisterte schon nach Wellen. So im Jahr 2017 zum Start des Halbmarathons. (TSV Wellen/Klempow.)

Eine enorme Steigerung der Teilnehmerzahl verzeichnete der TSV Wellen zum Auftakt ins neue Laufjahr. Gleich 112 Läufer und Walker waren zum Januar-Termin der Wellener Winterlaufserie am Start, viele von ihnen nutzten die Chance, um sich einen Stempel für den druckfrisch vorliegenden neuen Laufsammler 2019 abzuholen und über die 11 oder 8,5 Kilometer an den Start zu gehen. Zum Abschluss der Winterlaufserie ist das auch noch einmal an diesem Sonntag, 17. Februar, möglich. Das Startbüro im Gasthaus Suhr ist von 9 bis 11 Uhr geöffnet.