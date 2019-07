Andreas Raelert. (dpa)

Kristian Hogenhaug hat den Ironman in Hamburg gewonnen. Der Däne erreichte am Sonntag nach 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und einem Marathonlauf als Erster das Ziel auf dem Rathausmarkt und qualifizierte sich damit für den WM-Klassiker im Oktober auf Hawaii. In 8:11:26 Stunden lag er über fünf Minuten vor dem Schweizer Ruedi Wild. Dritter wurde der Darmstädter Paul Schuster, der sich in 8:24:25 Stunden zugleich den deutschen Meistertitel sicherte.

Für den Rostocker Andreas Raelert endete der Auftritt mit einer Enttäuschung. Der dreimalige WM-Zweite gab bei Kilometer 26 der Laufstrecke auf. Der 42-Jährige wollte mit einem Sieg noch das WM-Ticket für Hawaii holen. "Es ist mein großes Ziel, mein großer Traum, noch einmal nach Hawaii zurückzukehren", sagte der 42-jährige Rostocker vor seinem Start am Sonntag (06.30 Uhr) in der Hansestadt. "Ich muss hier möglichst gewinnen, um den Traum noch einmal wahrwerden zu lassen." Bereits im Mai auf Lanzarote hatte der Triathlet bei seinem ersten Versuch aufgeben müssen.

Bei den Frauen gewann die Britin Susie Cheetham. Die 33-Jährige setzte sich in 8:58:02 Stunden vor der US-Amerikanerin Sarah Piampiano (9:00:42 Stunden) durch. Julia Gajer wurde bei ihrem ersten Start auf der Ironman-Strecke seit der Geburt ihrer Tochter im September 2018 Dritte. Die gebürtige Hannoveranerin wurde in 9:09:39 Stunden auch deutsche Meisterin über die Langstrecke.

Schwimmen in der Alster

Anders als im vergangenen Jahr kann bei der dritten Auflage des Ironman in Hamburg in der Alster geschwommen werden. Wegen einer erhöhten Konzentration von giftigen Blaualgen nach einer längeren Hitzeperiode hatte 2018 das Schwimmen über 3,8 Kilometer ausfallen müssen.

Stattdessen wurde mit einem Sechs-Kilometer-Lauf begonnen. Danach folgten die übliche 180 Kilometer lange Radstrecke und zum Abschluss der Marathon.

In diesem Jahr gibt es trotz der zuletzt hohen Temperaturen keine Gefährdung durch Blaualgen. Dennoch haben die Organisatoren vorsichtshalber acht Duschen aufgestellt, an denen sich die Sportler vor dem Wechsel auf das Rad abbrausen können. Insgesamt werden 2500 Triathleten das Rennen aufnehmen, so viel wie noch nie. In Hamburg werden auch die deutschen Meister-Titel über die Langdistanz vergeben. (dpa)

