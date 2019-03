Der BTV bietet Mitte März ein zweitägiges Laufseminar in Peterswerder an. (Sebastian Gollnow/dpa)

Der Bremer Turnverein (BTV) in Peterswerder bietet am 15. und 16. März ein Laufseminar für Hobbyläufer an, die ihren Laufstil verbessern möchten. Es werden Themen wie die Physiologie des Laufens, ökonomisches Laufen und Analysen zum Laufstil und Lauftechnik angeboten. Außerdem behandeln der lauferfahrene Trainer Trainingsformen, Belastungssteuerung und die Therapie wie auch die Vermeidung von Laufverletzungen.

Der Lauftrainer thematisiert ebenfalls eine Einführung zur Sporternährung und eine Anleitung zum Training mit Herzfrequenzmessgerät. Das Lauf-ABC mit Dehnübungen wird erklärt und es finden praktische Teile wie eine aktive Laufeinheit mit Auf- und Abwärmen und verschiedene Kräftigungsübungen für die Läufer statt.

Der Lehrgang ist für maximal zwölf Hobbyläufer und wird von Lauftrainer Frank Berlage geleitet. Er betreute bereits mehrere Laufseminare und besitzt seit 2017 eine Übungsleiter-B-Lizenz.

Programmaufbau:

Am Freitag, 15. März, beginnt das Einstiegs- und Theorieseminar um 16 Uhr. In der Geschäftsstelle des BTV in der Hamburger Straße 81 in Peterswerder findet der zweistündige Lehrgang statt.

Am Folgetag schließt sich das Praxisseminar von 12 bis 14 Uhr an. Der Treffpunkt für die Läufer ist der Sportplatz Henschenbusch in der Nähe des Weserstadions.

Anmeldung und weitere Informationen erfolgen über die BTV-E-Mail-Adresse: lauftreff@btv1877.de. Die Seminarkosten betragen 30 Euro. Alle weiteren Infomationen zu dem Laufseminar, finden Sie hier.

Darüber hinaus bietet der BTV für alle laufaffinen Bremer mehrmals die Woche Laufgruppen an. Sie unterteilen sich in die jeweiligen Leistunsniveaus der Läufer. Es gibt Gruppen für Anfänger, Wiedereinsteiger, Freizeitläufer und auch Fortgeschrittene. Weiteren Infos über den BTV, die Treffpunkte und Uhrzeiten finden Sie hier.