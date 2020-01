Die Siegerinnen des Zehn-Kilometer-Laufes. (Yevheniya Ellermann)

Camilla Zaage hat den 3. Bremer Silvesterlauf gewonnen. Mit ihren 40 Minuten und elf Sekunden lief sie einen neuen Streckenrekord für das 10-Kilometer-Rennen. Der vorherige Rekord stammte von Antje Günther aus dem Jahr 2018. Er lag bei 41 Minuten und 33 Sekunden. Auf Platz 2 und 3 bei kamen Puseletso Bladla (Bremen) mit 40 Minuten und 31 Sekunden und Jenny Vico vom ATS Buntentor mit 41 Minuten und 18 Sekunden.

Bei den Männern siegte Finn Große-Freese vom SC Neubrandenburg mit 32 Minuten und 51 Sekunden. Die weiteren Plätze belegten Marco Witzel von MegaJoule mit 33 Minuten und 45 Sekunden, sowie Christoph Mahr aus Bremen mit 33 Minuten und 54 Sekunden.

Felix Simon von den Triathlöwen Bremen lief in 16 Minuten und 57 Sekunden auf Platz 1 beim Fünf-Kilometer-Lauf, dicht gefolgt von Benjamin Koc (Team-Erdinger-Alkoholfrei) in 17 Minuten und vier Sekunden und Niklas Dellke (Triathlöwen Bremen) mit acht Sekunden mehr. Lara Predki gewann bei den Frauen in 18 Minuten und einer Sekund deutlich vor Sabrina Timmes (TuS Varrel) mit 19 Minuten und 35 Sekunden und Lea van Beek (SV Bremen 10) in 19 Minuten 52 Sekunden.

Die Anmeldung für den 4. Silvesterlauf Bremen am 31. Dezember 2020 ist unter https://silvesterlauf-bremen.de/anmeldung/ bereits geöffnet!