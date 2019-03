Fabian Heidemann vom LAV Bokel behauptete sich zudem in 2:07 Minuten über die 500 Meter bei den Jungen M7 und wurde somit ebenfalls Kreismeister.

Die doppelte Strecke musste sein Klubkollege Thore Sulenski absolvieren. Dieser belegte bei den Jungen M10 in einer Zeit von 3:58 Minuten den dritten Rang und in der Kreismeisterschaftswertung sogar Position zwei. Bokels Paul Laubenstein holte in 6:07 Minuten außerdem den Titel über die 1500 Meter bei den Jungen M12. Seine Schwester Lisa Laubenstein ergatterte in 4:58 Minuten die Bronzemedaille der Mädchen W10 über die 1000 Meter.

Im 7500-Meter-Lauf feierten Stefanie Runge (47:26), Anna Tietjen (49:24) sowie Silke Blanck (49:24) einen Dreifachsieg für den TSV Wellen bei den Frauen W35.