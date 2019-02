Das Jahr 2019 ist noch nicht alt, aber bei vielen schwinden die guten Vorsätze, sich mehr zu bewegen, bereits wieder. Denn das nassgraue Winterwetter lockt oft den innenren Schweinehund wieder hervor. Doch wer 2019 auch bei dem ein oder anderen Lauf starten will, für den bietet sich die Teilnahme an Lauftreffs an.

Folgende Laufgruppen bieten Treffs in Bremen und umzu an: