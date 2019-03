Laufspass Niedersachsen in den Niederlanden

Erfolgreich durch die Nacht in Groningen

Am 2. März nahmen sieben Läuferinnen und Läufer vom Laufspass Niedersachsen in Groningen am Abendlauf teil.