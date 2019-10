Frankfurts Marathon-Chef Schindler sieht Kipchoges Coup kritisch

Lief die Marathon-Distanz in Wien in 1:59:40-Stunden: Eliud Kipchoge. (Ronald Zak/AP/dpa)

Dies sagte Jo Schindler in einem Interview der „Frankfurter Rundschau“ (Dienstag) vor dem 42,195-Kilometer-Klassiker am Sonntag am Main. „Ich finde es schade, dass für den Läufer, der in einem normalen Rennen unter zwei Stunden bleibt – und ich bin überzeugt, dass wir das noch erleben werden – immer ein Makel bleiben wird“, sagte er. „Weil es bereits einen gab, der das geschafft hat – wenn auch nicht regelkonform. Das wissen aber dann nur noch die Spezialisten.“

Der Kenianer Kipchoge war am 12. Oktober in Wien als erster Mensch einen Marathon in weniger als zwei Stunden gerannt. Der Olympiasieger lief quasi unter Laborbedingungen und unter anderem von 41 Tempomachern unterstützt. Der offizielle Weltrekord liegt bei 2:01:39 Stunden, aufgestellt von Kipchoge 2018 beim Berlin-Marathon. Für einen Start des 34-Jährigen in Frankfurt hätte Schindler viel Geld hinlegen müssen: „Ich nehme mal an, dass man alles in allem unter 400.000 Euro nicht weg käme.“

Schindler unterscheidet in seiner Bewertung „zwischen dem Läufer und der Veranstaltung“ in Wien: Kipchoge habe eine historische Leistung erbracht, weil er es geschafft habe, 42,195 Kilometer in 2:50 Minuten je Kilometer zu laufen. „Trotzdem ist das Drumherum seiner Leistung für mich nicht beispielhaft, da hierbei die internationalen Wettkampfregeln verletzt wurden.“ Die Zeit wurde vom Leichtathletik-Weltverband auch nicht als Weltrekord anerkannt. (dpa)