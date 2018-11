Alle Hindernisse müssen von den Aktiven vollständig überwunden werden. Wer eines auslässt, wird disqualifiziert. Das Bild ist 2017 entstanden. (Christian Kosak)

Der Trend hält unvermindert an: Der am Sonntag in Brundorf stattfindende AOK-Trail-Relay wird schon wieder mit einem neuen Teilnehmerrekord einhergehen. Nachdem Organisator Utz Bertschy im vergangenen Jahr etwa 700 Läufer begrüßt hatte, so verzeichnete er bei der siebten Auflage des Spektakels bereits im Vorfeld knapp 900 Anmeldungen. Weil am Sonntag selbst auch noch Nachmeldungen vorgenommen werden, könnte sogar die magische 1000-Läufer-Grenze geknackt werden.

Damit rechnet Utz Bertschy allerdings nicht: „Es sind ja auch immer einige Läufer krank. Wenn also 850 Leute auch tatsächlich loslaufen, wäre ich schon zufrieden.“ Der 51-Jährige muss wegen der Trockenheit im Sommer improvisieren. „Was vor sieben Jahre als zartes Pflänzchen begann, hat sich inzwischen zu einer stabilen Pflanze entwickelt. Allerdings leidet die Pflanze in diesem Jahr an akutem Wassermangel“, weist Bertschy auf eine besondere Herausforderung bei der Organisation hin. Die Folge: Da, wo die Starter sonst kniehoch im Wasser standen, wären sie nun nur noch bis zu den Knöcheln im Schlamm versunken. Weil das viel weniger Spaß bringt, musste Bertschy sich eine Alternative überlegen. „Wir haben den Anspruch, nicht so massiv in die Natur einzugreifen“, erklärt Bertschy. Um den Teilnehmern dennoch wieder Passagen auf aufgeweichten, schlammigen Wegen mit kniehoch stehendem Wasser präsentieren zu können, ist der Streckenverlauf komplett geändert worden. Außer dem Start- und Zielbereich an der Ecke Panzerstraße/Scharmbecker Weg ist im Vergleich zum Vorjahr kaum noch etwas gleich geblieben. Vielmehr wurde die Laufstrecke aus dem Nordosten in südwestliche Richtung verlegt. Weil nun auch erstmals der kleine Eggestedter See in den Parcours mit einbezogen wird, bekommen die Starter erneut nasse Füße.

Anspruchsvollere Strecke

„Letztendlich ist die Strecke durch die Veränderungen läuferisch anspruchsvoller, weil profilierter geworden. Auch bei den Hindernissen ist der Schwierigkeitsgrad erhöht worden“, informiert Utz Bertschy. Die Distanzen seien mit 9,5 Kilometern bei der Light-Version und gut 13 Kilometern bei der Vollversion jedoch identisch geblieben. „Nahezu unverändert bleibt die Strecke für den 1000 Meter langen Kinderlauf, bei dem fast 100 Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren erwartet werden“, sagt Bertschy. Der Kinderlauf bildet um 10.30 Uhr den Auftakt des Spektakels.

Während die Läufer der Vollversion sich um 11.05 Uhr auf den Parcours begeben, erfolgt der Startschuss für den Light-Parcours um 11.35 Uhr. Es gibt auch wieder ein Teamklassement. Vier Läufer bilden dabei eine Mannschaft. Jeder Läufer muss die komplette Strecke dabei einmal durchlaufen. Alle Hindernisse müssen von den Aktiven vollständig überwunden werden. „Das Auslassen eines Hindernisses oder das Verlassen der Strecke führt zur Disqualifikation des gesamten Teams“, betont Bertschy.

Erstmals müssen die Läufer auch eine Sandkuhle durchqueren. „Dort befinden sich einige lukrative Hindernisse“, verspricht Utz Bertschy. Unter anderem steht dort ein Container, der ansonsten für Gartenabfälle benutzt wird. Dieser wird mit einer Tiefe von 30 Zentimetern mit Matsch befüllt. Utz Bertschy kündigt auch ein paar steile Anstiege an: „Dabei ist es sicherlich nicht von Nachteil, wenn sich die Läufer gegenseitig unterstützen. Aber man kann auch alle Anforderungen alleine meistern“, so Bertschy. Er wolle es mit den Hindernissen auch nicht übertreiben: „Stacheldraht und Stromstöße wird es deshalb nicht geben.“ Dennoch handele es sich bei dem Spektakel schon um eine andere Kategorie als bei einem gewöhnlichen Straßen-oder Crosslauf.

Im Hinblick auf die neue Streckenführung sei es schwierig gewesen, die Autobahn zu passieren. „Es gibt in dem Bereich schließlich nur zwei Möglichkeiten, über die Autobahn hinweg oder unter dieser hindurch zu kommen“, gibt der Inhaber eines Sportgeschäfts zu bedenken. Weil er nichts von einer Wendepunktstrecke halte, habe er sich lange den Kopf für Lösungen zerbrochen. Für das leibliche Wohl sorgen wieder die Dorfgemeinschaft Brundorf sowie die Reservisten-Gemeinschaft mit ihrer Gulaschkanone. Utz Bertschy freut sich besonders darüber, dass erstmals sogar eine komplette Schulklasse aus Bremerhaven mit mehr als 30 Schülern teilnehmen wird.

Weitere Informationen

Nachmeldungen in der jeweiligen Rennkategorie sind bis eine Stunde vor Beginn des Rennens vor Ort möglich. Teilnehmen darf jeder Sportler ab 18 Jahren. Beim Kinderlauf dürfen Acht- bis Zwölfjährige mitmachen. Die Veranstaltung wird bei jedem Wetter durchgeführt.