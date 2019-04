Wie aus dem am Dienstag vom Weltverband IAAF veröffentlichten Zeitplan hervorgeht, werden die Geher ihre 50-Kilometer-Distanz am 8. August 2020 bereits ab 5.30 Uhr Ortszeit (22.30 MESZ) in Angriff nehmen, die Frauen die 20-Kilometer-Strecke einen Tag vorher um 6 Uhr (23 MESZ). Die Marathon-Konkurrenzen der Männer und Frauen werden am 2. August (Frauen) beziehungseise am Schlusstag, dem 10. August 2020 (Männer), gleichfalls jeweils um 6 Uhr gestartet.

"Der Ablauf in Tokio 2020 unterscheidet sich erheblich von bisherigen Olympia-Zeitplänen. Die Finals am Morgen werden - wie vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) - gefordert, die Sichtbarkeit der Leichtathletik in allen Zeitzonen verbessern", erklärte IAAF-Wettkampfleiter Paul Hardy. "Die Entscheidungen im Stadion verbleiben in den Abendstunden, um das Risiko sehr heißer Bedingungen zu reduzieren, während die Straßenereignisse so früh wie möglich am Morgen beginnen", ergänzte der Kanadier. Insgesamt neun Entscheidungen werden in den Vormittagsstunden fallen. (dpa)