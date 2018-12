Erzielten beim Vor-Silvesterlauf starke Ergebnisse: Lennart und David Rosenbrock. (FR)

David Rosenbrock von der SG Beverstedt hat beim 34. Vorsilvesterlauf des OSC Bremerhaven den zweiten Platz in der Gesamtwertung belegt. In einer Zeit von 18:06 Minuten musste er sich über die fünf Kilometer nur Lauritz Grote von der LG Weserbergland um 36 Sekunden geschlagen geben. Sein Bruder Lennart Rosenbrock nahm in 20:01 Minuten die fünfte Position in der Männerklasse ein. Jannik Mall von den Borgfelder Jugendläufern beanspruchte in 21:23 Minuten den ersten Rang bei den Jungen U12. Insgesamt überquerten 136 Aktive die Ziellinie beim Fünf-Kilometer-Lauf. Bodo Mall von den Borgfelder Hobbyläufern schrammte in einer Zeit von 45:32 Minuten als Vierter nur knapp am Siegerpodest der Männer M45 über die zehn Kilometer vorbei. Paul Laubenstein vom LAV Bokel beteiligte sich in Bremerhaven am Lauf über eine Meile. Hier musste der Youngster in 6:53 Minuten nur Kira Kanditt von der DJK Kleinenbroich um 15 Sekunden den Vortritt lassen.