Norbert Mucha (links) freut sich bereits, wieder bei der Laufveranstaltung in Val de Reuil in Frankreich zu starten. Auch dafür werden noch sportbegeisterte Ritterhuder gesucht. (Norbert Mucha)

Hoch vom Sofa und rein in die Laufschuhe – dazu ermutigen die Gemeinde Ritterhude und das Partnerschaftskomitee gerade die Bürger. Schließlich soll es Anfang Mai nach Sztum gehen, der polnischen Partnergemeinde von Ritterhude. Dort fällt dann der Startschuss zum jährlichen Lauf-Festival. Und unter den Läufern finden sich seit mehreren Jahren stets einige Ritterhude. Allerdings könnte ihre Zahl noch etwas größer ausfallen, wirbt Partnerschaftskomitee-Mitglied Norbert Mucha um Teilnehmer. Die Anmeldefrist für dieses Jahr läuft bis zum 15. März.

Angefangen habe alles mit dem Wunsch, die bis dahin vor allem auf politischer Ebene bestehenden Partnerschaft auf die Bürger auszudehnen, erzählt Mucha. „2004 sind wir deshalb vom Wassersportverein Ritterhude aktiv geworden.“ Es klappte. Die Sztumer Wassersportler kamen zum Paddeln nach Ritterhude und im Folgejahr reisten die Ritterhuder nach Polen. „Dann ist dieser Kontakt aber wieder eingeschlafen“, räumt Mucha ein. Hauptgrund sei gewesen, dass die Sztumer bei ihrem Wassersport eher auf Geschwindigkeit, die Ritterhuder dagegen auf Wanderpaddeln setzten. „Außerdem waren wir gerade dabei, auf unserem Gelände zu bauen“, erzählt er.

Bei seinem Besuch mit den Wassersportlern in Sztum hatte Mucha allerdings bemerkt, dass die Partnergemeinde immer am 3. Mai, dem polnischen Nationalfeiertag gegen den Faschismus, eine große Laufveranstaltung organisiert. Vor gut zehn Jahren nahm er erstmals daran teil, so sei der Kontakt entstanden. „Anfangs bin ich allein mit zwei Vertretern der Gemeinde nach Sztum gefahren“, so Mucha. Später kamen mehr Läufer dazu. „Aber es sind nicht viele.“ Voriges Jahr seien sie mit sieben Personen nach Sztum gefahren. Vier davon nahmen am Lauf teil. Mitnehmen könnten sie jedoch 18 Leute, sagt er.

Interessante Kontakte, Spaß am Laufen

Norbert Mucha wirbt für eine Teilnahme. Nicht nur wegen des sportlichen Hintergrundes. „Für mich liegt der Reiz im Kontakt mit den Menschen, mit der fremden Landschaft, der anderen Lebensweise und Kultur.“ Trotz der Sprachbarrieren könnten sie sich verständigen, würden Englisch sprechen oder den Übersetzungsdienst des Internets nutzen. „Es macht einfach Spaß“, sagt Norbert Mucha und freut sich bereits auf das Treffen in Sztum - an dem sicher auch wieder einige Läufer aus Ritterhudes französischer Partnergemeinde Val de Reuil teilnehmen werden.

Um bei dem Lauf in Sztum starten zu können, müssen die Teilnehmer 17 Jahr alt sein. „Nach oben gibt es keine Grenzen“, so Mucha. Beim Lauf-Festival können die Teilnehmer zwischen einer fünf Kilometer langen und einer zehn Kilometer langen Laufstrecke wählen. Oder sie absolvieren die fünf Kilometer lange Nordic-Walking-Strecke. Die Reise geht vom 1. bis zum 5. Mai. Übernachtet wird in Drei-Bett-Zimmern in einer Berufsbildenden Schule, die eine eigene Küche besitzt. Erwachsene beteiligen sich mit 100 Euro pro Personen an den Kosten, Schüler mit 50 Euro.

Mitte Oktober gibt es dann ein Wiedersehen mit den Läufern aus Sztum – beim Marathon im französischen Val de Reuil. Auch dorthin reisen die Ritterhuder in diesem Jahr vom 11. bis 14. Oktober. Der eigentliche Lauf findet am 13. Oktober statt. Das Besondere an diesem Lauf ist, „dass neben dem normalen Marathon auch Staffeln, sogenannte Equiden, gelaufen werden, in denen die Marathonstrecke durch sechs Läufer mit unterschiedlichen Laufstrecken von fünf bis zehn Kilometern in Form einer Staffel unterteilt wird. In den vergangenen Jahren startete auch eine trinationale Staffel aus Teilnehmenden aller Partnerstädte“, berichtet Norbert Mucha. Außerdem können die Teilnehmer an einem Halb-Marathon teilnehmen. Genau wie in Polen werden die Teilnehmer auch in Val de Reuil in einer Berufsbildenden Schule untergebracht. Die Anmeldung für die Fahrt nach Frankreich endet am 30. Juni.

Damit die Ritterhuder nicht immer nur in die Ferne schweifen müssen, um ihre Sport-Freunde zu treffen, werden diese zum Gegenbesuch eingeladen. Entweder werden sie zur Teilnahme am Marathon in Bremen oder zu der vergleichbaren Veranstaltung in Bremerhaven eingeladen.

Weitere Informationen zur Teilnahme an diesen beiden Reisen finden sich auf der Internetseite der Gemeinde Ritterhude (www.ritterhude.de). Vom Partnerschaftskomitee geben zudem Norbert Mucha unter der Rufnummer (0157) 51578548 und Ute Meyer Rieke unter (0157) 81692767 Auskunft.