So entschied Janina Lindemann beim 29. Sandberg-Crosslauf in Syke-Barrien den 1700-Meter-Lauf der weiblichen Jugend U18 in 7:13 Minuten zu ihren Gunsten. Ihr Klubkollege Robin Petermann setzte sich hier zudem in einer Zeit von 6:50 Minuten in der männlichen Jugend U14 durch und verteidigte somit auch seinen Spitzenplatz in der Serienwertung.

Lara Lindemann wurde in 7:07 Minuten Vierte bei den Mädchen W8 über die 1200 Meter. In der männlichen Jugend U12 feierten Levin Eickhoff (5:07) und Tom Stephan (5:25) einen Doppelsieg im 1300-Meter-Lauf. Thorben Preikschat erreichte über die 3400 Meter lange Mittelstrecke in 13:04 Platz eins bei den Männern M30 und Position sechs in der Gesamtwertung. Hier siegte erneut Sean Hahnefeldt vom TSV Otterndorf in starken 11:34 Minuten. Lilienthals Fiona Affeldt gehörte als Gesamtsiegerin der Frauen auch noch zu den Top Ten aller Teilnehmer. In einer Zeit von 13:15 Minuten verwies Affeldt in der Gesamtwertung ihre Vereinskameradin Tatjana Mense um 34 Sekunden auf den zweiten Platz. Mense tröstete sich mit Rang eins in der U18-Jugend. Mit dem Country-Lauf in Syke am kommenden Sonntag endet die Serie.