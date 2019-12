Jüngster Teilnehmer über die 6000 Meter: Lilienthals Floyd Schnaars. (frei)

Den ersten Lauf bestritten dabei die Mädchen und den zweiten die Jungen in den Altersklassen U14 und jünger. Damit waren beim zweiten Lauf gleich drei Athleten des TV Lilienthal am Start. Der jüngste, Tom Stephan, hatte am Anfang Schwierigkeiten, sich gegen das große Feld und die größeren Läufer durchzusetzen.

„Deshalb war Tom bis über die Hälfte der Strecke mit waghalsigen Überholmanövern beschäftigt. Zum Schluss fehlte ihm dann die Kraft, um seinen üblichen Endspurt durchzuziehen“, berichtete Lilienthals Trainer Jan Petermann. In 4:43 Minuten musste sich der Elfjährige am Ende aber nur Jesse Fischer vom Tri-Team Schwarme um zwei Sekunden geschlagen geben. „Toms Vereinskameraden Levin Eickhoff und Robin Petermann ließen sich erst gar nicht auf die Drängelei nach dem Start ein und übernahmen zu zweit die Führungsposition“, teilte Jan Petermann mit.

Nach der Hälfte der Strecke setzte sich sein Sohn Robin von Eickhoff ab und baute seinen Vorsprung bis ins Ziel auf sieben Sekunden aus. Mit einer Zeit von 4:23 Minuten gewann Robin Petermann aber nicht nur den finalen Lauf, sondern auch die Serienwertung aller fünf Läufe. Hier verwies der 13-Jährige Jakob Ladeur vom Bremischen Schwimmverein um vier Punkte auf Position zwei.

Auf der Mittelstrecke über 6000 Meter trat der wieder von seiner Bänderverletzung genesene Floyd Schnaars als Jüngster im Starterfeld an. Mit einer Zeit von 23:44 Minuten wurde Schnaars im Gesamtfeld Vierter und in der männlichen Jugend U16 mit mehr als vier Minuten Vorsprung Erster. Auch seine Vereinskollegin Tatjana Mense war mit von der Partie. Die 19-Jährige studiert für vier Jahre in den USA, wo sie das Cross-Country-Team unterstützt, und nutzt derzeit ihre Semesterferien zu einem Heimatbesuch.

Zusammen mit Floyd Schnaars tummelte sich Mense von Beginn an unter den ersten zehn Aktiven. Am Ende hielt die Lilienthalerin als schnellste Frau die bis dahin dominierende und unbesiegte Lea Jerkovic vom LC Hansa Stuhr in 24:25 deutlich um mehr als eine Minute auf Distanz. Mit insgesamt 131 Läufern verzeichnete der Veranstalter hier das zweitgrößte Starterfeld. Lilienthals Daniela Albig-Syren belegte in 1:49:35 Minuten Rang eins bei den Frauen W45 über den Halbmarathon, an dem sich 229 Läufer beteiligten.