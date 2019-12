Im Vorjahr erlebte der Silvesterlauf eine große Resonanz. Darauf hoffen die Sportfreunde Fischerhude auch dieses Mal. (Braunschädel)

Wer gerne aktiv ist und den Jahreswechsel in Bewegung und an der frischen Luft gestalten möchte, dem bieten sich in Fischerhude dafür gleich zwei Gelegenheiten. Den Kreislauf in Schwung bringen könnte der Silvesterlauf am Dienstag, 31. Dezember, den die Sportfreunde Fischerhude in diesem Jahr bereits zum achten Mal veranstalten. Etwas gemächlicher wird indes das Tempo sein, das der ehrenamtliche Gästeführer Ralf Habben bei seiner traditionellen Neujahrswanderung einen Tag später anschlägt. Da die Termine nicht miteinander kollidieren, ist natürlich auch die Teilnahme an beiden Veranstaltungen möglich.

Beiden Veranstaltern geht es dabei nicht nur um den Spaß, sondern auch um einen möglichst großen Benefit. „Gemeinsam für den guten Zweck“ lautet beispielsweise das Motto für den Silvesterlauf, dessen Einnahmen aus Startgeld und Verpflegung beispielsweise vor zwei Jahren in das neue Doppel-Beachvolleyballfeld geflossen sind. Das nächste Projekt, das mit den Einnahmen des diesjährigen Silvesterlaufs realisiert werden soll, befindet sich derweil schon in der Planungsphase. Zehn Euro kostet das Laufvergnügen für Erwachsene, die zwischen der fünf oder zehn Kilometer langen Strecken wählen können. Kinder sind derweil für ihren 1000-Meter-Lauf mit fünf Euro dabei. Und auch Walker sind wieder zum Mitmachen aufgerufen, ihre Strecke beträgt 5000 Meter.

Strecke durch den Ort

Noch bevor die Böller krachen, fallen in dem Künstlerdorf am Silvestertag ab 13.30 Uhr die Startschüsse für die einzelnen Läufe. Gestartet werden alle drei Läufe in der Molkereistraße auf Höhe der Volksbank. Der Zieleinlauf befindet sich direkt auf dem Platz vor Brünings Scheune. Die Strecke führt zunächst in einem kleinen Bogen Richtung Wümme-Nordarm und verläuft dann durch das Wohngebiet entlang der Molkereistraße. Vorbei an verschiedenen DJs geht es weiter auf befestigten Wegen durch die Wiesen südlich von Fischerhude in Richtung Ziel. Die Kinder müssen wie im Vorjahr nicht über Kopfsteinpflaster laufen.

Am Nachmittag geht die Laufveranstaltung dann in ein geselliges Beisammensein über. „Wir freuen uns, in Fischerhude wieder Läufer aller Alters- und Leistungsklassen zum Jahresendspurt begrüßen zu dürfen. Wir verzichten jedoch bewusst auf eine Zeitnahme – bei uns zählt der olympische Gedanke: Dabei sein ist alles“, erklärt Koordinator Jan Wünderlich. Im Internet unter www.silvesterlauf-fischerhude.de und am Empfang der Brüning-Gruppe können sich die Teilnehmer ab sofort für den Lauf eintragen. Kurzentschlossene können sich aber auch am Veranstaltungstag vor Ort noch anmelden.

Während beim Silvesterlauf die Aktiven ihre Geschwindigkeit und die Intensität des Laufes selber bestimmen können, schwingt Ralf Habben bei der traditionellen Neujahrswanderung am Mittwoch, 1. Januar, wieder den Taktstock. Zwar gelten für den kostenlosen Rundgang mit dem passionierten Gästeführer die gewohnten Rahmenbedingungen, doch hat sich Habben einem neuen Projekt zugewandt, das er mit den Spenden der Teilnehmer unterstützen möchte. Als Mitglied der Aktionsgruppe Bremen-Lilienthal des Kinderhilfswerks „Plan International Deutschland“ will Habben mit seinen Führungen am Neujahrstag wie bereits im Vorjahr das Projekt „Ziegen für Familien im Sudan“ unterstützen.

Die Neujahrswanderung beginnt derweil um 14.30 Uhr an der Rückseite der Fischerhuder Liebfrauenkirche und dauert rund drei Stunden. „Dieser Rundgang ist als klassische Neujahrswanderung gedacht. Ich begleite meine Gäste zunächst durch das Dorf Fischerhude und erzähle über das Dorf der Bauern und Künstler. Da wir auch durch die Wümmewiesen gehen, ist festes Schuhwerk ratsam. Es wäre schön, wenn die Gäste eine Laterne oder Taschenlampe mitbringen“, lässt Ralf Habben wissen. Langeweile soll bei dieser Exkursion im winterlichen Fischerhude jedenfalls nicht aufkommen, und man kann sich und anderen so etwas Gutes tun.