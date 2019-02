Wieder mal in guter Form: Lilienthals Fiona Affeldt (links) und Tatjana Mense. Letztere musste ihr Tempo aufgrund einer schmerzenden Handwunde jedoch ein wenig drosseln. (Hasselberg)

Mit ihrer starken Zeit von 10:58 Minuten waren sogar nur zwei Männer im Gesamtfeld vor ihr. Gleich hinter Affeldt kam ihr Freund Thorben Preikschat mit einer Zeit von 10:59 Minuten ins Ziel und gewann damit obendrein die Wertung der Männer M35.

Tatjana Mense, die am Tag zuvor noch einen unglücklichen Sturz hatte hinnehmen müssen, musste das Tempo notgedrungen wegen einer schmerzenden Handwunde etwas reduzieren und wurde so erst als dritte Frau im Ziel begrüßt. Mit ihrer Zeit von 11:25 Minuten sicherte sie sich in der U20-Wertung aber immerhin noch den Silberrang. Im Kinderlauf über 1300 Meter belegte Lara Lindemann (W10) einen tollen dritten Platz in 5:52 Minuten. Über die gleiche Strecke brillierte Tom Stephan im nachfolgenden Lauf die Jungen-Konkurrenz. Stephan meisterte die Strecke in 4:54 Minuten und holte sich damit den obersten Podestplatz.

In der Altersklasse der U14-Läufer rannte Robin Petermann über 1850 Meter allen Konkurrenten regelrecht davon und überquerte ohne Bedrängnis mit einer starken Zeit von 7:37 Minuten die Ziellinie. „Über die gleiche Strecke mussten dann auch noch die U18-Läufer die zwei Runden im hügeligen Forst absolvieren“, berichtete Lilienthals Coach Jan Petermann. Mit einem weiteren Start-Ziel-Sieg behauptete sich Floyd Schnaars mit einer Zeit von 7:07 Minuten. Im gleichen Rennen wurde Sarah Lindemann in 8:01 Minuten immerhin noch Dritte in der U18-Wertung.