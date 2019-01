Bei widrigen Winterverhältnissen setzten sich alle vier TVL-Aktiven vom Start weg in ihren Altersklassen an die Spitze des Feldes und gaben diese Position bis zum Schluss nicht wieder her. Im ersten Rennen über die 2000 Meter lief Levin Eickhoff bei den Jungen M12 ungefährdet in einer starken Zeit von 8:04 Minuten zum Sieg.

Im gleichen Rennen folgte ebenfalls mit sicherem Abstand zum Verfolgerfeld Robin Petermann in 8:11 Minuten. Damit sicherte sich der Sohn von Lilienthals Trainer Jan Petermann in der M13-Klasse Platz eins. Im Rennen der U16-Altersklassen feierte Floyd Schnaars über die etwas längere Distanz von 2450 Meter ebenfalls einen Start-Ziel-Sieg. Schnaars gewann nach 9:49 Minuten mit einem deutlichen Vorsprung. Den vierten Titel und Sieg heimste Lilienthals Tatjana Mense im Lauf der weiblichen Jugend U18 bis U20 über die 3300 Meter ein. Mit einer Zeit von 13:36 Minuten verwies sie die zweitplatzierte Lena Pfeiffer von der LG Unterlüß/Faßberg/Oldendorf um mehr als 20 Sekunden in die Schranken.

Auch in der Halle auf Kurs

Einen Tag später bestritt Mense bei den U20-Landesmeisterschaften ber die 800 Meter in Hannover ein Hallenrennen. Im ersten von zwei Zeitendläufen wäre Mense dank eines beherzten Endspurts beinahe noch von Platz drei auf den ersten Rang vorgeprescht. Ihr fehlte am Ende die Winzigkeit von gerade einmal drei Zehntel Sekunden. In der Gesamtwertung ergatterte die Lilienthalerin mit ihrer Zeit von 2:29,53 Minuten die siebte Position. „In Anbetracht der Tatsache, dass Tatjana noch den 3000-Meter-Crosslauf in den Beinen hatte und sie bereits Anfang Januar in der gleichen Halle starke 2:27,98 Minuten gelaufen ist, befindet sie sich nach einem Jahr der Stagnation jetzt wieder eindeutig auf Erfolgskurs“, frohlockte ihr Coach Jan Petermann.