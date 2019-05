Los geht es um 20.15 Uhr. (Symbolbild) (Björn Hake)

Der MTV Wilstedt rechnet für seinen 37. Wilstedter Abendlauf an diesem Freitag, 31. Mai, mit einem leichten Teilnehmerrückgang. Im vergangenen Jahr hatten 4255 Läufer den Weg nach Wilstedt gefunden. Wegen des Himmelfahrt-Wochenendes sind aber einige Aktive in einen Kurzurlaub gefahren. Los geht es um 20.15 Uhr auf dem Wilstedter Sportplatz mit dem Mini-Lauf über 1000 Meter für den Nachwuchs. Für alle Altersklassen offen ist der Fünf-Kilometer-Jogging-Lauf um 20.45 Uhr sowie der Wettbewerb über diese Distanz für Walker und Wanderer fünf Minuten später. Der Startschuss für den Zehn-Kilometer-Hauptlauf erfolgt um 21.15 Uhr. Auch wieder mit von der Partie sein dürfte Oliver Sebrantke vom LC Hansa-Stuhr sein, der im Vorjahr in 16:39 Minuten den 5000-Meter-Lauf zu seinen Gunsten entschied.